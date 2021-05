Após ser criticada por se proteger, Tatá Werneck diz que deixará o Twitter

PU Portal UAI

(crédito: Montagem/Reprodução)

Após ter sido criticada na internet por comparecer ao velório de Paulo Gustavo usando equipamentos de proteção contra a COVID-19, Tatá Werneck disse, neste sábado (8/05), que "dará um tempo" do Twitter.

Nesta quinta (6/5), a apresentadora foi à cremação do ator, de quem era amiga íntima, morto na terça-feira (4/5) em decorrência da COVID-19. Werneck aparece na ocasião usando duas máscaras PFF2, face shield e álcool em gel.

Contudo, a atitude de Tatá de se proteger do vírus foi motivo de crítica por alguns internautas, que acusaram a atriz de ser “exagerada”. Outros comentários sugeriam que ela estava fazendo isso “para chamar a atenção”.

No mesmo dia, Tatá respondeu às críticas: “As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável”.

As pessoas são bobas demais. Criticam quem não se protege. E na mesma medida quem se protege demais. Prefiro ser chamada de exagerada do que de irresponsável:) https://t.co/nsHZslYd9r — Tata werneck (@Tatawerneck) May 6, 2021

Após responder a várias críticas no Twitter, Tatá decidiu, neste sábado (8/5), “dar um tempo” da rede social. “Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vcs. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui!”, escreveu.



“Ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa muito quem já está magoado”. “E se quiserem me ridicularizar mas eu estiver salvando a vida de alguém que vai passar a se cuidar , pra mim vale a pena. Beijos”, concluiu.



Gente vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vcs. Tem pessoas mto lindas e carinhosas aqui! Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa mto quem já tá magoado . — Tata werneck (@Tatawerneck) May 8, 2021