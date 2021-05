PU Portal UAI

(crédito: Zé Paulo Cardeal/ TV Globo)

Nesta sexta (7/5), Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, anunciou em seu perfil do Instagram que está grávida de cinco meses.

“Tô aqui pra contar que meu coração está batendo mais forte!!! Pois está batendo muito forte e hoje vim contar o motivo disso. E eu não via a hora de dividir com vocês esta notícia maravilhosa: estou gravidíssima faz 21 semanas (5 meses pra quem é de humanas que nem eu)”, iniciou.

“Pra quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser! Estou transbordando de felicidade, vocês não tem noção!”, continuou a empresária.

“Quero agradecer a todos que torceram para que esta fase maternal chegasse pra mim. Sempre recebi muitas mensagens de pessoas comentando sobre e me desejando a realização deste sonho! Então esta notícia é em especial para vocês que torceram por isso!”



“No domingo, que será meu primeiro dia das mães, contarei mais sobre este momento, com mais detalhes e fotos! No meio do caos e de tantas notícias tristes, estou vivendo o momento mais lindo da minha vida! Eu já sei se é menina ou menino, contarei no domingo!”, concluiu.

Maria Bopp, que interpretou Raquel na série Bruna Surfistinha, comentou: "Você não tem noção como estou feliz por você. Você está brilhando na foto! Te amo! E já amo quem vai vir através de você".