PU Portal UAI

(crédito: Globo/Victor Pollak)

A escola de samba São Clemente, do Rio de Janeiro, anunciou em suas redes sociais que irá homenagear o ator e comediante Paulo Gustavo no carnaval de 2022.



Paulo faleceu na última terça-feira (04/05) por conta de complicações causadas pela COVID-19 e comoveu milhões de brasileiros.

No instagram, a agremiação explicou que já tinha um enredo escolhido, mas resolveu mudar em homenagem ao artista, que já desfilou pela escola, em 2013, interpretando sua icônica Dona Hermínia. Em sua homenagem, a escola de Botafogo levará o enredo Minha vida é uma peça para a Sapucaí.





"O Paulo era uma figura sensacional. Ele era alegre, irreverente e crítico. Um cara que sempre colocou a família em primeiro lugar. Em 2013, quando falamos sobre novelas, ele esteve conosco na avenida. Tenho certeza que faremos uma linda homenagem, podem ter certeza", disse Renato Almeida Gomes, presidente da São Clemente.



Segundo a declaração do 'patrono', quem deu a ideia para a troca do enredo foi o carnavalesco Milton Cunha, famoso por comentar o carnaval anualmente na TV Globo: "O Milton me ligou falando sobre a obra e a vida do Paulo Gustavo. A história me emocionou e tocou meu coração. Nós iríamos falar sobre o 'Ubuntu', que é uma filosofia sustentada pela solidariedade, partilha, respeito e generosidade. Como disse o Milton, o Paulo carregava tudo isso dentro dele. Vamos conversar com o Tiago Martins, desenvolver o enredo e fazer um lindo e emocionante carnaval”, finalizou Renato.







No instagram, a agremiação explicou que já tinha um enredo escolhido, mas resolveu mudar em homenagem ao artista, que já desfilou pela escola, em 2013, interpretando sua icônica Dona Hermínia. Em sua homenagem, a escola de Botafogo levará o enredo Minha vida é uma peça para a Sapucaí.