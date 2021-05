PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

Antes de participar do Big Brother Brasil 21 e se consagrar campeã, a paraibana Juliette Freire tinha aproximadamente 4 mil seguidores no Instagram. Após sua jornada cheia de carisma, polêmicas, exclusão e amizades, hoje ela tem quase 28 milhões de seguidores.



No início de abril, Juliette chegou a conquistar 1 milhão de novos seguidores a cada dois dias. O número de fãs e a velocidade com que os conquistou é considerado inédito para os parâmetros do BBB, tanto que, no discurso da final, o apresentador Tiago Leifert destacou justamente isso:

"Você não vai se sentir mais sozinha, Ju. E não sou eu que estou dizendo isso...são os mais de 24 milhões de seguidores que você tem. Juliette, você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar! Você é a vencedora do Big Brother Brasil", disse.

Desde a final do reality, na última terça-feira (4/05), a paraibana já saltou de 24 milhões para quase 28 neste sábado (8/05). Fazendo uma suposição forçada, se cada seguidor desse R$1 à Juliette, ela já teria mais R$27,8 milhões em sua conta, mais de 18 vezes o prêmio do BBB, de R$1,5 milhão.

Nesse sentido, uma plataforma de marketing especializada em Instagram chamada Later estima a relação entre o número de seguidores de um influenciador e o valor pago para uma publicação. Quem tem entre 5 mil e 10 mil seguidores pode receber entre US$100 e US$500 (em torno de R$500 e R$2500 na cotação atual).



Para quem tem 1 milhão ou mais de seguidores, a agência estima um valor a partir de US$10 mil, ou R$50 mil. Com quase 30 milhões de fãs, Juliette Freire pode faturar ainda mais. Além de publicações patrocinadas, a paraibana pode vender stories, vídeos no Reels e lives patrocinadas.



Mas a campeã do BBB21 não se limitará a publicações patrocinadas. Nesta sexta (7/5), foi anunciado que ela será a capa da próxima edição da revista Marie Claire.



Ela também revelou que soltou a voz na gravação do Domingão do Faustão que vai ao ar neste domingo (9/5). Vem aí uma carreira na música?