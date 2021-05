Viih Tube desabafa após ataque de fãs de Juliette: 'Nem tudo é jogo'

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A ex-participante do BBB 21 Viih Tube desabafou no Twitter após ser alvo de críticas dos fãs de Juliette Freire, campeã da temporada. Os seguidores da paraibana acusam a youtuber de ser falsa durante o BBB Dia 101, que foi ao ar neste sábado (8/05).



"Eu não entendo, acho que a casa inteira em algum momento magoou a Juliette, desculpa, mas eu não consigo olhar para ela e não chorar pedindo desculpas depois de ver tudo que ela passou com os olhos de vocês, e com coisas que ela mesma evitou de me contar desde o início!", escreveu Viih, referindo-se ao momento que chorou durante o programa.

"Eu não sou a inimiga da Ju, eu sempre a protegi lá dentro, fui grossa, não fui a amiga que ela merecia nos momentos difíceis, mas ela sempre foi importante pra mim mesmo eu com meu jeito bruta e eu não devo nada pra quem não gosta da gente, devo só pra ela”, continuou a atriz.

E ainda se defende: “Nem tudo é jogo, tão falando que eu ter chorado ainda to jogando, pelo amor de Deus, vcs acham que eu não sou gente não? Que eu não gostei de ninguém ali dentro não?”



“Não mereço ouvir coisas que eu sei que eu não sou! Eu sei que é fácil cancelar quem já era cancelado e eu nem ligo mais pra isso, eu meio que praticamente nasci pra ser cancelada. Podem julgar meu jogo, podem julgar meu lado grossa, bruta e chata! Mas não julga minhas lágrimas!”, Viih Tube conclui.



A saída de Viih Tube do BBB21 com 96% dos votos foi atribuída a sua estratégia de jogo de manter boas relações com todos os participantes.