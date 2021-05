Gilberto e Arthur trocam flertes nas redes sociais: 'Gatinha assanhada'

PU Portal UAI

(crédito: GShow/ Reprodução)

Neste sábado (8/05), Gilberto Nogueira, 4° colocado do BBB 21, trocou flertes com Arthur Picoli nas redes sociais. Em publicação feita pelo pernambucano no Instagram, o crossfiteiro comentou: "Amo minha gatinha assanhada".



Em resposta a Arthur, Gil entrou na brincadeira: "Meu boy magia, te amo cabra safadinho". A publicação em questão tem um vídeo de Gil falando sobre os ataques que os participantes do reality vêm recebendo na internet.

"Ninguém merece ser atacado, ninguém merece sofrer ameaça, ninguém merece sofrer esse tipo de coisa, então eu espero um dia, ver uma torcida grande de Big Brother fazer a maior esculhambação de voto, de jogo, mas a pessoa sair da porta e o jogo acabar ali e todo mundo abraçar também", escreveu o economista.

"É com esse pensamento que devemos tratar as pessoas. E assim, acaba o BBB dia 101. Obrigado a todas essas pessoas maravilhosas que estiveram nessa jornada comigo. Foi incrível", concluiu

A brincadeira entre os dois não passou despercebida pelos usuários do Twitter, que ainda estão ‘shippando’ o casal. Veja algumas reações:



GILTHUR É O MOMENTO ???????????? pic.twitter.com/tZoT89u1AZ — lavadora de louça (@adescancelada) May 9, 2021