Sabrina Sato homenageia irmã internada: 'Irmãe que tanto amo'

(crédito: Reprodução/Instagram)

Sabrina Sato aproveitou este domingo de Dia das Mães (9/05) para homenagear Karina Sato, sua irmã, que está internada com COVID-19. A apresentadora conta, em publicação no Instagram, que a irmã sempre se preocupou com os outros, mesmo antes de virar mãe.



“Karina é mãe mesmo antes de ter o Fefe e a Manu. Desde criança ela já se preocupava, aconselhava, defendia, se colocava no lugar do outro, ensinava, acolhia, conversava, brigava, se preciso, dava colo, aprendia e cuidava com muito amor de mim, que era a irmã mais nova, do Karin nosso irmão caçula e de todos os amigos que ela convivia”, iniciou Sabrina, relembrando a infância.

“Quando o Fefe nasceu, a Karina já sabia o que fazer, porque sempre fez isso sem perceber. Dando colo e amor pra todos. E dá até hoje… Para os seus filhos tão amados Felipe e Manuela e pra todos que tem o privilégio de conviver com ela. Sou muito feliz e grata por ter essa mulher tão especial na minha vida e tenho certeza que muitas pessoas que a conhecem, compartilham do mesmo sentimento”

A apresentadora concluiu escrevendo: “Estou aqui sempre por você, como você sempre esteve por mim. Admirando sua força, sua generosidade e altruísmo. Você já venceu essa luta contra a COVID, minha irmãe que tanto amo”.

Neste sábado (8/05), Sabrina Sato informou que o quadro de Karina está melhor. Ela está internada há oito dias em um hospital de São Paulo, o que não a impediu de agradecer publicamente as mensagens de apoio que tem recebido.