(crédito: Reprodução / Instagram)

Orlando Drummond, intérprete do Seu Peru e dublador de diversos personagens, está internado em um hospital do Rio de Janeiro com infecção urinária. O quadro é considerado grave, de acordo com informação divulgada nesta sexta (7/05) pela colunista Patrícia Kogut.

Alexandre Drummond, um dos netos do artista de 101 anos, disse que ele precisou ser hospitalizado para ser melhor assistido. “Ele está internado faz quase 20 dias. Ele está com infecção urinária e o estado dele é grave. Ele estava bem, sendo assistido em casa, melhorou, mas teve uma queda e precisou ir para o hospital", contou ao R7.

Além de seu papel como Seu Peru, personagem da Escolinha do Professor Raimundo, Orlando Drummond dublou personagens infantis como Scooby Doo, Popeye e Alf, o ETeimoso.

Ao F5, Alexandre disse que é comum o avô ter esse tipo de infecção. Segundo ele, os médicos estão procurando alternativas de tratamento porque o antibiótico que estava sendo administrado não poderá mais ser usado. “Além dos rins não aguentarem mais, porque era muito forte, o antibiótico já não teria a mesma resposta", explicou.

O neto do intérprete de Seu Peru também conta que a família evitou o quanto pôde internar o avô, devido à pandemia, mas acabou sendo necessário.



Orlando Drummond recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em 26 de fevereiro.

"Mas ele é o nosso Highlander [referência ao filme Highlander - O guerreiro imortal, de 1986] e acreditamos que ele vai sair dessa, contamos com as orações de todos", disse Alexandre.