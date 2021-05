Pedro Scooby sofre acidente na Indonésia e leva pontos na cabeça

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

Pedro Scooby, que está viajando na Indonésia, sofreu um acidente nesta sexta-feira (7/05). O influencer mostrou que levou pontos na cabeça após ter surfado na “onda mais perigosa” do país asiático.



“Surfar a onda mais perigosa da Indonésia tem o seu preço”, escreveu ele no story do Instagram. Pedro ainda brincou com o visual do curativo, semelhante ao laço da personagem Hello Kitty.

Em vídeo, ele também tranquilizou os fãs: “Agora já dei os pontos, estou bem. Foi só um susto”, disse. “Hoje, no mesmo dia que peguei um dos melhores tubos da minha vida na onda mais perigosa da Indonésia, paguei o preço! Mas agora está tudo bem, alguns dias fora d’água!”, escreveu Scooby em publicação.



Esta não é a primeira vez que ele se acidenta durante o surfe. Recentemente, Pedro mostrou aos fãs uma cicatriz na cabeça resultante de um acidente que sofreu em 2017, nas ondas gigantes de Nazaré, Portugal.