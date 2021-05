Missa de sétimo dia de Paulo Gustavo será realizada no Cristo Redentor

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

A missa de sétimo dia de Paulo Gustavo, que morreu nesta terça (4/05) por complicações causadas pela COVID-19, será realizada na próxima segunda-feira (10/05) no Cristo Redentor, ponto turístico do Rio de Janeiro.



De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do O Dia, a cerimônia será conduzida pelo Padre Omar e será restrita, isto é, reunirá somente familiares e amigos íntimos do ator, a fim de evitar aglomerações.

Na tarde desta quinta (6/05), o corpo do humorista foi cremado em Niterói, no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Além dos familiares, compareceram famosos que eram próximos do ator, como Preta Gil, Tatá Werneck, Ingrid Guimarães e Marcus Majella.

Em publicação no Instagram, Thales Bretas, marido do ator, escreveu: “Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo... tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você!”.

Paulo Gustavo ficou internado por quase dois meses, tendo dado entrada no hospital no dia 13 de março e intubado no dia 21 do mesmo mês. Em comunicado oficial enviado à imprensa, a assessoria escreveu: “Às 21h12 desta terça-feira, 04/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da covid-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento”.