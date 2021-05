Orlando Morais fala sobre os 33 anos de casamento com Glória Pires

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/ Instagram )

Em entrevista à Revista Quem, Orlando Morais abriu o jogo sobre seu casamento com Glória Pires, com quem está junto há 33 anos. O cantor falou sobre viver uma relação comum e comentou a importância da atriz no período em que esteve internado, lutando contra a COVID-19.

Tanto Glória, quanto eu, somos muitos normais. Não somos exemplos ou melhores que ninguém. Também erramos e acertamos. O casamento é uma conquista diária", revelou Orlando.

O músico ainda revelou o segredo de mais de três décadas de união com a atriz e disse: "O que faz com que a gente fique junto por tantos anos é que eu casei para fazer a Glória feliz e ela para me fazer feliz. Não temos personagens um para o outro e confiamos muito um no outro. Humanizamos, sabendo que podemos errar. Temos uma vontade muito grande de entender o outro sem planos ou metas de felicidade que nunca vão se cumprir."

Morais contraiu o vírus e precisou ser internado durante o final de março, quando recebeu alta. Durante a batalha contra a doença, ele contou com assistência médica do Hospital DF Star e apoio da família, principalmente da esposa.

"Ela é muito companheira e esteve comigo o tempo todo. Decidiu que ia ficar na UTI comigo, embora não fosse certo. Usava máscara 24 horas por dia. Isso foi muito forte para mim. Eu olhava para os olhos dela o tempo todo para não perder a consciência. Ela é a pessoa em que mais confio. Sofri demais, mas foquei muito no positivo e em ver os meus filhos novamente", afirmou.