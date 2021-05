Ana Vilela teve que vender o violão para conhecer a esposa pessoalmente

CB Correio Braziliense

Ana Vilela namorou Amanda Garcia pela internet antes de conhecê-la pessoalmente - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Vale tudo por um grande amor? Para a cantora Ana Vilela vale até vender o próprio violão e driblar a timidez para vender bombons para conhecer a namorada. A estratégia deu certo e ela e Amanda Garcia se casaram em 2018.

A cantora contou em entrevista ao site Pheeno que conversava com Amanda pelas redes sociais havia muito tempo, mas elas não tinham como se encontrar.

"Conheci a Amanda pelo Twitter. Estava escrevendo uma fanfic do Luan Santana e mandei para a galera e para ela também. Aí a gente começou a conversar, conversar muito. Foi o meu primeiro relacionamento, foi com ela que me assumi para minha família", disse Ana.

Como o dinheiro que ela tinha era pouco para as duas se encontrarem, Ana vendeu o violão. "Vendi o meu violão, mas a grana não foi suficiente. Aí, comecei a vender bombons. Pegava de uma mulher que fazia e vendia. Consegui a grana, uns R$ 300. Aí ela foi me encontrar na estação, foi muito louco", conta.