Semana da Europa abre programação com apresentações nos dia 12 e 13 de maio

A Semana da Europa, realizada há mais de 17 anos, com o objetivo de trocar experiências e estreitar relações entre a América do Sul e Europa, chega para mais uma edição. Desta vez, com um formato totalmente on-line. Para abrir a programação, nos dias 12 e 13 maio, ocorre a terceira edição do Café com Europa. O evento começa às 9h e terá transmissão pelo YouTube, nos canais da Semana da Europa, da UnBTV e do Instituto Europeo di Design, com tradução simultânea do inglês para o português.



O tema da edição deste ano engloba cidades sustentáveis, retomada verde, bioeconomia e novas formas de vida e consumo menos agressivos ao planeta, com foco na arquitetura e o design. Durante os dias 12 e 13 maio serão promovidas palestras, entrevistas e apresentações de projetos desenvolvidos por designers e arquitetos, tanto brasileiros como europeus.

Irão participar Flávia Amadeu e Mariana Siqueira, do Brasil; Lionel Jadot, Kimberly Hex e Laurent Bourgois da Bélgica; Van Bo Le-Mentzel, da Alemanha; Susana Godinho de Portugal; Eva Garibaldi da Eslovênia; Kirsi Niinimäki da Finlândia; Søren Andersen da Dinamarca e, por fim, Caio Vassão, Stefano Carta, Alexandre Salles e Graziela Nivoloni, da Itália.



A curadoria foi feita pelos departamentos de arquitetura e design da UnB. O evento será realizado pela EUNIC Brasília e pela delegação da União Européia no Brasil. Conta com parceria da Universidade de Brasília e do Istituto Europeo di Design.



Café com Europa

Dias 12 e 13 de maio, a partir das 9h, no YouTube da Semana da Europa, no IED São Paulo e na UnBTV.

