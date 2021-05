Popular nas redes, ator indiano Rahul Vohra morre de covid-19

CB Correio Braziliense

Ator e youtuber Rahul Vohra, morto aos 35 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator e youtuber indiano Rahul Vohra, 35 anos, morreu neste domingo (9/5) devido a complicações da covid-19. “Eu teria sobrevivido se tivesse recebido um tratamento melhor”, escreveu o artista nas redes sociais algumas horas antes da morte. Na postagem, Vohra chegou a marcar Narendra Modi, primeiro-ministro de Delhi, e Manish Sisodia Delhi, vice-ministro, pedindo por um melhor tratamento.

Arvind Gaur, diretor de teatro que trabalhou com o ator por anos, anunciou a morte do colega via Facebook. “Rahul Vohra se foi. Meu ator promissor não existe mais. Ontem Rahul disse “Eu teria sobrevivido se tivesse recebido um tratamento melhor”. Ontem à noite ele foi transferido do hospital Rajiv Gandhi para Ayushman, Dwarka, mas.. Rahul nós não conseguimos te salvar, peço perdão por sermos seus culpados”, escreveu Gaur.

Vohra ficou internado no hospital por mais de uma semana. Em 4 de maio, ele fez uma postagem no Facebook avisando que havia sido internado há quatro dias, após testar positivo para covid-19. “Tem algum hospital onde camas de oxigênio estão disponíveis? Meus níveis de oxigênio estão decaindo gradualmente. Não tem ninguém para cuidar de mim? Eu estou postando isso em um estado totalmente desamparado. Os membros da minha família não são capazes de lidar com esta situação”, publicou.

Nesta segunda-feira (10), um dia após a morte de Vohra, a esposa Jyoti Tiwari compartilhou no Instagram um vídeo do marido durante a internação. Na gravação, o ator remove a máscara de oxigênio para dizer: “Isto tem muito valor nos dias de hoje. Sem isso, os pacientes sofrem”, se referindo ao oxigênio. O youtuber também chegou a dizer que quando pedia ajuda médica no hospital, os médicos e enfermeiros desapareciam.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jyoti Tiwari (@ijyotitiwari)

“Justiça para todos os Rahuls. Todos sabem que meu Rahul nos deixou, mas ninguém sabe como ele morreu. Este é o tipo de tratamento que ele recebeu. Eu espero que meu marido tenha justiça. Outro Rahul não deve morrer desta maneira”, escreveu Jyoti na legenda da postagem. A esposa culpou negligência médica pela morte do marido.

Além da carreira no YouTube, plataforma onde contava com mais de 100 mil inscritos, Vohra também participou de Unfreedom, uma produção da Netflix.

Atualmente, a Índia vive um momento de grande crise da covid-19, chegando a registrar 400 mil novas infecções do vírus por dia. Nos últimos meses, outros artistas indianos, como Shravan Rathod, Satish Kaul e Bikramjit Kanwarpal, também morreram em decorrência da covid-19.