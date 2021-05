Projeto Rolê no Museu busca aproximar jovens e o Museu da República

CB Correio Braziliense

O Rolê no Museu é uma atividade proposta pelo Programa Museu Educativo do Instituto Bem Cultural - (crédito: Divulgação)

A iniciativa Rolê no Museu faz parte do programa educativo virtual do Museu Nacional da República — Programa Museu Educativo — oferecido pelo Instituto Bem Cultural. A ação pretende integrar os jovens ao museu com atividades que exigem aproximação, protagonismo e envolvimento do público jovem e estudantil com as atividades culturais.

Durante a experiência vivencial, serão criadas situações de interação com os jovens, tais como: atividades de curadoria, projetos de exposição e programas educativos. Ao final, os estudantes apresentarão as estratégias de aproximação criadas.

Serão escolhidas duas escolas, cada uma com um professor e sete estudantes, que irão participar de uma capacitação, com vários profissionais da área, sobre os processos de uma mostra expositiva, a relação com o público e a relevância do Museu Nacional da República para a cidadania.

Entre os critérios de avaliação estão as ideias inovadoras que incentivam o protagonismo estudantil e despertam o gosto pela arte e bens culturais.

Para participar basta atender aos requisitos e enviar um vídeo de 3 min, respondendo à seguinte pergunta: “Como você faria para aproximar mais jovens do Museu Nacional da República?”

PROGRAMAÇÃO

Inscrições: 9 a 21/5



Resultado do processo seletivo: 25/5

Vivência (MUSEAÇÃO! Oficina de museografia criativa e Conhecendo o programa Museu Educativo): 31/5 a 11/6

Planejamento e execução do projeto final: 14 a 18/6

Semana jovem apresenta #meumuseu : 21 a 2/7