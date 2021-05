Programa do DF promove oficina on-line que indica acesso a incentivos

CB Correio Braziliense

Oficina Jovem de Expressão será nesta terça (11/5). - (crédito: Reprodução/Instagram/Jovem de Expressão)

O Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC) é voltado para artistas, produtores e entidades culturais do DF e visa habilitar o artista a concorrer aos editais de apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e LIC (Lei de Incentivo à Cultura). O programa Jovem de Expressão, que atende jovens da periferia do Distrito Federal, com idades entre 18 e 29 anos, tem como meta aumentar o número de representantes nesta modalidade, para assim ter mais ações culturais promovidas por jovens pelo DF. Para isso, o programa realiza na terça-feira (11/5) às 18 horas uma oficina online e gratuita, descomplicando o processo de inscrição no CEAC.

O encontro terá a mediação da Natália Botelho, produtora cultural e gestora de projetos, que aprovou e participou da execução de mais de 10 projetos financiados pelo FAC-DF nos últimos cinco anos. Para participar da oficina, basta se inscrever gratuitamente aqui.

Serviço

Oficina: Como fazer o CEAC

Participação gratuita

Facilitadora: Natália Botelho

Data: 11/5 (terça-feira)

Horário: 18 horas

Vagas limitadas

On-line e gratuito pela plataforma Google Meet

Inscrições aqui