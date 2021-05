Sequência do blockbuster 'Venom', com Tom Hardy, ganha primeiro trailer

CB Correio Braziliense

Pôster do filme ‘Venom: tempo de carnificina’, que tem estreia prevista para 16 de setembro - (crédito: Sony Pictures/Divulgação)

O anti-herói Venom vai ganhar um segundo filme. Venom: tempo de carnificina teve o primeiro trailer revelado nesta segunda-feira (10/5). A produção vai focar no embate com o vilão Carnificina, que será interpretado por Woody Harrelson (Truque de mestre), já introduzido nas cenas pós-créditos do primeiro longa.

Estrelado por Tom Hardy (Peaky blinders) e com direção de Andy Serkis (Mogli: entre dois mundos), o filme também conta com Michelle Williams (Ilha do medo), Naomie Harris (007: Operação Skyfall) e Reid Scott (Veep) no elenco.

Eddie Brock (Tom Hardy) é um jornalista frustrado e hospedeiro de um simbionte alienígena. Após ser infectado, Brock ganha superpoderes, mas tem que lidar com a personalidade agressiva de Venom.

Confira o trailer:

A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 16 de setembro deste ano.