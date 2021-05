Preço por desenho de Leonardo da Vinci pode bater recorde em leilão

CB Correio Braziliense

'Cabeça de urso' tem previsão de recorde em leilão - (crédito: Internet/ Reprodução)

Um desenho de uma cabeça de urso, feita por Leonardo da Vinci, pode bater o recorde no valor de venda, quando for levado a leilão, em julho. Segundo a casa de leilões Christie's, o preço pode alcançar US$ 16,7 milhões (cerca de R$ 87,4 milhões).



A empresa diz que a obra é um dos “menos de oito desenhos de Leonardo que ainda estão sob propriedade privada, fora da Coleção Real Britânica e das Coleções de Devonshire em Chatsworth”. A venda do desenho pode superar a venda de 2001 de Cavalo e cavaleiro, também de da Vinci, por mais de 8 milhões de libras, recorde por um desenho do mestre renascentista italiano, segundo a Christie’s.

“Tenho todos os motivos para acreditar que vamos bater um novo recorde em julho com Cabeça de urso, um dos últimos desenhos de Leonardo que podemos esperar que irá ao mercado”, disse Stijn Alsteens, chefe de departamento internacional do Old Masters Group da Christie’s de Paris, em um comunicado.

A obra, que tem sete centímetros quadrados, agrega propriedade que pode ser rastreada junto ao pintor britânico Thomas Lawrence e, após a morte dele, em 1830, passou ao seu negociador, Samuel Woodburn, que vendeu à Christie’s, em 1860, por 2,5 libras (US$ 3,5), segundo a casa de leilões.

O desenho Cabeça de urso foi feita por da Vinci num papel bege-rosa, com a antiga técnica conhecida como ponta de prata, que teve grande sucesso no passado por causa da capacidade de o traçado resistir à ação do tempo e pelas linhas bem definidas e leves que consegue gerar.