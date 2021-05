Carol Biazin lança a música "Tentação" em parceria com Luísa Sonza

FG Fernanda Gouveia*

A cantora pop Carol Biazin, finalista do The voice 2017, no time da Ivete Sangalo, acaba de lançar a música Tentação, em parceria com Luísa Sonza. Ela representa a terceira faixa secreta do álbum Beijo de Judas, lançado em 2020, e é a primeira música composta inteiramente pela artista. O clipe do lançamento apresenta as duas cantoras em cenas íntimas com um clima intenso e romântico até o momento em que elas se beijam.

Em entrevista ao Correio, Carol expressa que Tentação foi a música que exigiu mais tempo no processo de composição. “Como eu a fiz sozinha, ficava me julgando e me criticando. Então, foi um processo demorado para eu entender que eu conseguia fazer uma música como essa sozinha. E, quando eu mandei para a Luísa e ela gostou, eu pensei ‘pô, é isso’”, conta a cantora.

Não é a primeira vez que Carol Biazin faz parcerias com artistas de peso na cena pop brasileira. Ela também cantou com Vitão na faixa Sempre que der e com Gloria Groove em Rolê, duas músicas presentes no último álbum Beijo de Judas. “Eu falo que estou me realizando muito nesses feats, porque todos os artistas que eu chamo são pessoas as quais eu sou muito fã. É muito doido como todas as pessoas abraçaram, realmente, todos os lançamentos, com a Luísa não está sendo diferente”, relata Carol.

A gravação do clipe foi realizada em dezembro e a cantora gravou algumas cenas sozinha em fevereiro. A ideia inicial era representar uma narrativa em looping, sobre um casal de mulheres que se encontram sempre no mesmo local, mas após imprevistos, o roteiro teve que ser mudado de última hora. Assim, a história do clipe é concentrada na intimidade e na sensualidade das duas. “O resultado ficou lindo. Valeu super a pena, e eu acho que tudo foi feito em conjunto, a gente teve que decidir ali na hora da gravação e fizemos acontecer”.

Carol explica que o objetivo da música é falar sobre a tentação e conta que o beijo entre duas mulheres é algo natural para ela, assim como para a Luísa. “A gente trocou muita ideia sobre e sabemos que isso pode chocar, mas eu acho que esse choque pode ser bom, porque a intenção é fazer as pessoas questionarem sobre o porquê de elas acharem esse beijo, em específico, desnecessário ou uma apelação”, comenta.

Além disso, a cantora destaca que a preocupação principal é interpretar a letra da música, que fala sobre o relacionamento entre duas mulheres, e entende o poder dessa representação. “Já faz um tempo que eu lanço músicas mais libertadoras, falando sobre a minha sexualidade de uma forma muito aberta. Então, eu acho que realmente vai ajudar muito, ainda mais tendo uma artista como Luísa, que tem um alcance tão grande no Brasil”.

