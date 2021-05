Brit Awards premia nesta terça-feira os melhores da música britânica

PI Pedro Ibarra*

A maior premiação da música britânica, o Brit Awards, será realizada hoje. O evento une os maiores nomes da indústria fonográfica do Reino Unido e premia aqueles que foram destaques em 2021. Na edição deste ano, se sobressaíram Dua Lipa, Arlo Parks e Joel Corry, cada um concorrendo a três prêmios.

Em entrevista exclusiva ao Correio, o Dj Joel Corry falou sobre a expectativa para o prêmio, ao qual concorre pela primeira vez na carreira, e afirmou que mal consegue esperar a grande noite. “Se você me contasse no ano passado que este ano eu seria indicado para o Brit Awards, eu falaria: “Não, você está maluco”. Então, ser nomeado a três categorias é completamente surreal”, afirma Joel, que disputa as categorias de Melhor artista masculino, Artista revelação e Melhor single britânico, ao lado do cantor MNEK pela canção Head & Heart. “Honestamente, desde que recebi a notícia (das indicações), tenho vivido nas nuvens”, conta o artista.

Corry tem 31 anos e uma carreira consolidada nas boates europeias, no entanto esta é a primeira vez que consegue concorrer ao grande prêmio da música britânica. “Independentemente do que acontecer no prêmio, se eu ganhar ou se eu perder, eu estou feliz de estar lá, de ser indicado”, pontua o Dj. “Eu aguardo ansiosamente para botar meu terno e me arrumar todo”, acrescenta. “Eu terei a oportunidade de encontrar e conhecer alguns dos outros indicados, artistas incríveis, e eu estou muito empolgado. Quero até tirar fotos com alguns deles”, conta, animado, o músico.

As indicações só foram possíveis após o sucesso da faixa Head & Heart. A música beira 600 milhões de plays no Spotify e 180 milhões de reproduções no clipe oficial do YouTube, e foi o primeiro hit global de Joel. Também passou seis semanas no topo das paradas britânicas, e tudo isso durante a pandemia, ou seja, ele nunca teve a oportunidade de tocá-la para um grande público. “Eu acho que a música chegou na hora certa, o mundo está em uma condição muito ruim agora, ainda começando a se recuperar, mas quando eu lancei a música, ainda estava muito difícil, e Head & Heart trouxe sentimentos e vibrações legais e positivas”, analisa o Dj. “Recebi mensagens com pessoas dizendo que estavam mal, mas após ouvirem a canção, tiveram um pouco mais de força para continuar, e isso é muito mais satisfatório pra mim do que tocar em shows”, completa.

Aproveitando a fama e a presença em grandes prêmios, Corry começa a fazer os planos para o futuro. Ele lançou Bed, com a participação de Raya e David Guetta, e está surfando na onda que o sucesso de Head & Heart proporcionou para conquistar coisas novas. “Eu sempre sonhei em ter um hit, desde que eu era pequeno, e eu tentei por muitos anos que isso fosse possível. O meu sonho estava realizado e, agora, basicamente estou vivendo ele”, reflete. Ele também avisa que, na volta dos shows, tem o Brasil no topo da lista. “Eu ouvi muitas coisas boas, eu sei que as festas do Brasil são num nível diferente, e eu quero experienciar isso demais”, comenta.





Outros destaques

Fenômeno mundial em 2020, Dua Lipa é a favorita para os principais prêmios, de Melhor álbum, Melhor single britânico e Melhor artista feminina. Ela encabeça as listas após o sucesso estrondoso do disco pop Future nostalgia. Outro forte nome é Arlo Parks, a cantora R&B de Londres disputa Melhor álbum e Melhor artista feminina contra Dua, e é favorita na categoria Artista revelação, em que concorre Joel Corry. Também se destacam Celeste, AJ Tracey, ambos com duas indicações, e o sempre muito badalado Harry Styles, que sai na frente na disputa de Melhor single britânico.

Entre os indicados internacionais, Billie Eilish é um forte nome. A jovem cantora busca o segundo prêmio consecutivo, já que venceu Melhor artista feminina internacional em 2020. Entre os artistas masculinos, The Weeknd é amplo favorito, mas Tame Impala corre por fora, e Bruce Springsteen, que nunca pode ser descartado, também disputa a categoria. No entanto, o mais importante será que Taylor Swift se tornará a primeira mulher a ganhar o Global Icon, prêmio dedicado ao conjunto da obra e contribuição para a música já vencido por nomes como Elton Jonh e David Bowie.

Alguns dos ápices da noite são as apresentações musicais, e este ano grandes nomes estão confirmados como atrações do evento. Os indicados Arlo Parks, Headie One e The Weeknd subirão no palco, além de artistas em alta como Rag’n’Bone Man e Olivia Rodrigo, e nomes consagrados como Pink! e Coldplay.

Outro fato especial deste ano é o caráter de teste desta edição. Este será o primeiro evento do Reino Unido a ter um público grande, sem máscaras nem distanciamento social. Ao todo serão 4.000 pessoas, sendo 1.500 convidados e 2.500 distribuídos para trabalhadores essenciais de Londres “como forma de agradecimento pelo comprometimento e trabalho árduo”, segundo a própria premiação. Todos, no entanto, devem apresentar o teste negativo para covid-19 e serão convocados posteriormente como parte de um estudo do governo britânico sobre como vão funcionar grandes eventos presenciais após a pandemia.

Qual a importância?

Os Brit Awards foram realizados pela primeira vez em 1977 e ocorrem anualmente desde 1982. A premiação foi criada para exaltar a produção e a indústria fonográfica britânica e mostrar os melhores talentos do Reino Unido para o mundo. A intenção é mostrar o que de melhor a música britânica proporcionou no ano. Também são agraciados os artistas internacionais de destaque. Astros não britânicos, que fazem sucesso mundialmente e de alguma forma impactam no cenário da música da Inglaterra. É possível classificar o Brit como Grammy britânico, apesar de a crítica especializada achar o prêmio inglês mais justo.

*Estagiário sob a supervisão de José Carlos Vieira



Brit Awards

Confira a lista completa de indicados

•Artista Solo Masculino Britânico

•AJ Tracey

•Headie One

•J Hus

•Joel Corry

•Yungblud



Artista Solo Feminina Britânica

•Arlo Parks

•Celeste

•Dua Lipa

•Jessie Ware

•Lianne La Havas

•Single Britânico

•220 Kid & Gracey – Don’t need love

•Aitch & AJ Tracey ft Tae Keith – Rain

•Dua Lipa – Physical

•Harry Styles – Watermelon sugar

•Headie One ft AJ Tracey & Stormzy – Ain’t it different

•Joel Corry ft MNEK – Head & Heart

•Nathan Dawe ft KSI – Lighter

•Regard & Raye – Secrets

•Simba ft DTG – Rover

•Young T & Bugsey ft Headie One – Don’t rush



Grupo Britânico

•Bicep

•Biffy Clyro

•Little Mix

•The 1975

•Young T & Bugsey



Artista em acensão

•Arlo Parks

•Bicep

•Celeste

•Joel Corry

•Young T & Bugsey



Grupo Internacional

• BTS

• Fontaines D.C.

• Foo Fighters

• Haim

• Run The Jewels



Artista Solo Feminina Internacional

•Ariana Grande

•Billie Eilish

•Cardi B

•Miley Cyrus

•Taylor Swift



Artista Solo Masculino Internacional

•Bruce Springsteen

•Burna Boy

•Childish Gambino

•Tame Impala

•The Weeknd

•Álbum Britânico do Ano

•Arlo Parks – Collapsed In sunbeams

•Celeste – Not your muse

•Dua Lipa – Future nostalgia

•J Hus – Big conspiracy

•Jessie Ware – What’s your pleasure