Festival de Cinema Fantástico exibirá, de graça, produções brasileiras

O Festival de Cinema Brasileiro Fantástico será on-line entre os dias 12 e 18 de maio - (crédito: Shawara Maxakali e Charles Bicalho/ Divulgação)

O Festival de Cinema Brasileiro Fantástico, que vai reunir filmes dos gêneros e subgêneros fantásticos da sétima arte, vai ocorrer entre 12 e 18 de maio em formato totalmente on-line e com acesso gratuito. Além da exibição de longas e curtas-metragens, o evento vai promover lives, sessões comentadas e uma masterclass. O festival vai ser divido em três mostras: Retrospectiva, Realizadores Fluminenses e Inéditos do Brasil



Amantes e curiosos do gênero fantástico poderão assistir a 41 produções brasileiras durante todos os dias do festival, basta acessar a plataforma Darkflix/Wurlak pelo site do evento. A única exceção é o longa Sol alegria, de Tavinho e Mariah Teixeira, inédito nos cinemas brasileiros. O filme fala de um um futuro distópico no qual uma família viaja pelo Brasil, sobrevivendo a uma ditadura governista. Entre os nomes do elenco, está o cantor Ney Matogrosso, que faz o papel de um toureiro.

“É uma ótima oportunidade de refletir sobre a produção do cinema brasileiro fantástico deste século, apresentando filmes ligados a gêneros massivos como o horror e a ficção científica, mas também outros menos conhecidos como o afrofuturismo e o realismo maravilhoso”, comentou em nota Fabrício Basílio, um dos diretores e curadores do evento.

Para Pedro Alves, curador do festival, o evento vai funcionar como um possibilitador de exibição de obras aguardadas pelo público e que dependiam de exibições presenciais para chegar ao público. “A seleção de produções consegue apresentar os diferentes tons possíveis do fantástico. O conjunto de filmes selecionados apresenta a pluralidade encontrada na cinematografia fantástica dentro do nosso próprio país”, avalia Alves.

Toda a programação, atividades paralelas e demais informações sobre o festival podem ser consultados no site do evento. Para ter acesso gratuito aos filmes, será necessário um breve cadastro com nome, e-mail e senha para login.

1º Festival de cinema brasileiro fantástico

Pela plataforma Darkflix/Wurlak. 12 a 18 de maio. Festival de cinema do gênero fantástico. Classificação indicativa específica para cada produção.