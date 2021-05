Camilla de Lucas recebe doações em dinheiro: "Parem de mandar grana"

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter)

Parece que teve gente levando o meme do "só R$ 40 mil?" muito ao pé da letra. Nesta segunda-feira (10/5), Camilla de Lucas — 2º lugar no BBB21 — teve de ir a público pelas redes sociais pedir para que os fãs parassem de lhe transferir dinheiro.



Ainda no começo da tarde, a influencer disse que tinha recebido uma "doação" de R$ 25 mil e ao longo do dia compartilhou mais transferências que recebeu (quatro, no total). “Mano, um seguidor mandou R$ 25.000,00 pra mim pelo PicPay e tô aqui devolvendo. Galera, parem de mandar grana pra participante de BBB, aqui fora a gente trabalha. Tem uma galera que de fato tá precisando de vakinha porque passa fome”, explicou Camilla.

Em outro tuíte, a influencer deixou claro que tomaria uma atitude caso as transferências continuassem ocorrendo: “Já devolvi. Os outros quem mandar eu vou juntar e doar. Não sei porque estão fazendo isso, que doideira é essa”.