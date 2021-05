Com covid-19, atriz Bárbara Bruno é extubada, mas continua internada

CB Correio Braziliense

Nicette Bruno e Bárbara Bruno - (crédito: Instagram/ reprodução)

A atriz Bárbara Bruno está, aos poucos, superando a covid-19. Intubada desde 2 de maio, a atriz foi extubada na segunda-feira (10/5), como conta a filha dela, Vanessa Goulart, nas redes sociais.

"Minha mãe está voltando depois da luta. Saiu da intubação e agora ficará em observação por 3 dias no CTI. Ela utiliza as armas mais poderosas: amor, coragem, esperança e fé", escreveu Vanessa na legenda de uma foto no Instagram em que aparece, ainda criança, no colo de Bárbara.

Bárbara Bruno é filha de Nicette Bruno, grande atriz brasileira que morreu em 20 de dezembro do ano passado em decorrência de complicações da covid-19.