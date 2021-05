Sessão da Tarde: 'Meu namorado é o bicho' é exibido nesta quarta (12)

CB Correio Braziliense

(crédito: Voltage Pictures/Divulgação)

E se os animais de estimação se tornassem o amor da vida dos donos? Parece uma ideia esquisita, mas este é o tema de Meu namorado é o bicho. O filme é a atração da Sessão da tarde desta quarta-feira (12/5) na Rede Globo.

O longa apresenta, de forma metafórica, a discussão sobre o amor próprio a partir de um evento cósmico no qual o cachorro e o gato de Emma se transformam em homens com as características que ela admira. Essa situação faz Emma repensar alguns valores e buscar uma vida amorosa mais saudável.