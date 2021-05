CB Correio Braziliense

(crédito: HO/AFP)

Há exatos 40 anos, morria o músico jamaicano Bob Marley, aos 36 anos, vítima de um câncer de pele. Mesmo quatro décadas após a morte, Marley continua sendo um dos artistas de maior relevância na história da música, especialmente no reggae. O cantor alcançou sucesso mundial com a banda Wailing Wailers, que eventualmente se tornou Bob Marley & The Wailers. Sempre envolvido em diferentes causas sociais, Marley também foi um grande símbolo na luta por justiça.

Imagem do cantor Bob Marley (foto: www.assimquerola.com.br/Reprodução)

Ao lado da banda Wailers, Bob Marley contou com 13 álbuns de estúdio em vida e um disco póstumo. A coletânea Legend, lançada três anos após a morte, é o álbum de reggae mais vendido da história até hoje.

Cantor de reggae Bob Marley. (foto: BobMarley.com/Reprodução)

O cantor se apresentou ao vivo pela última vez em setembro de 1980, em Pittsburgh, Estados Unidos, e morreu no ano seguinte em Miami. O aniversário de 40 anos da morte de Marley é o primeiro após o falecimento de Bunny, membro-fundador e último integrante vivo da formação original do Wailers.

Cantor de reggae Bob Marley. (foto: Beginningend/Divulgação)

Maiores sucessos de Bob Marley

No woman, no cry

Could you be loved

Is this love

Three little birds

One love/People get ready