Seminário on-line discute construção de narrativas a partir de vivências

Objetivo do seminário é refletir sobre a forma como as narrativas são construídas - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Museu de Arte do Rio (MAR) realiza, nesta quarta-feira (12/5), a mesa ‘Narrativas na encruzilhada’, com transmissão ao vivo pelo canal do MAR no Youtube. A conversa faz parte do evento on-line ‘Seminário Crônicas Cariocas’, iniciado nesta terça-feira (11/5), e do programa que integra a exposição Crônicas cariocas. O seminário tem como objetivo refletir a respeito das contações e fabulações de histórias cotidianas a partir do ponto de vista de autores de diferentes vivências e repertórios.

A mesa ‘Narrativas na encruzilhada’, que ocorrerá às 15h30 da quarta-feira (12/5), buscará enfatizar a produção de sentido para além do projeto colonial, racista e heteropatriarcal que constitui as formas oficiais de narrar. A conversa entre os convidados Luiz Antônio Simas, Amanda Bonan, Amara Moira, Miguel Vera Mirim e Maria Rita Valentim dará espaço para saberes populares, indígenas e trans.

Nesta terça-feira (11/5), foi realizada a primeira mesa do seminário, ‘Escrevivências’, com a participação de Conceição Evaristo, Marcelo Campos, Brenda Lima, Jessé Andarilho e Fernando Porto. A mesa discutiu como a periferia carioca tem contado as próprias histórias a partir da experiência de circulação e trânsito na cidade, da reivindicação da oralidade, dos saberes ancestrais e da afirmação de uma epistemologia própria.

Serviço

Seminário Crônicas Cariocas

Via YouTube. 12 de maio, às 15h30.

Inscrição por meio de formulário disponibilizado nas redes sociais e no site do MAR.