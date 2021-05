Vencedora do BBB21, Juliette se hospeda na casa de Anitta: "zerei a vida"

CB Correio Braziliense

Juliette entre os quadros da casa de Anitta - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vencedora do BBB21 Juliette não para de surpreender. Agora, ela está no Rio de Janeiro, hospedada na casa de ninguém mais, ninguém menos que Anitta. A advogada mostrou nas redes sociais onde está, mas ressaltou que a cantora está viajando para fora do país.

"Obrigada pela acolhida nessa casa linda, de uma família que também é da Paraíba e torce por mim e pelos meus. Sim, eu estou na casa de Anitta (mas ela não tá aqui!). Zerei a vida", escreveu Juliette na legenda da foto.

No Twitter, a administradora das redes de Juliette contou que a mãe dela também está na casa de Anitta e que a cantora não está no Brasil.

A bonita gravou stories e entrou em reunião, mas a Adm veio dizer que Anitta não está no Brasil. Ela emprestou a casa pra Juliette e principalmente Dona Fátima ficarem guardadinhas. Testes feitos constantemente, tudo com muito cuidado nesse momento de adaptação. ???????? — Juliette (@juliette) May 11, 2021

Anitta compartilhou o post de Juliette no stories e pediu para que a ex-BBB cuidar dos cachorros por ela.