Festival promove imagens de artistas das ‘quebradas’ brasileiras

Festival 'Foto de quebrada' começa nesta quarta-feira (12/5) - (crédito: Reprodução/Coletivo DUCA)

O festival Foto de quebrada, produzido pelo Coletivo DUCA, desenvolve, a´te 12 de julho, exposição interativa e em realidade virtual com fotos de 30 artistas do Distrito Federal e Entorno. O público poderá escolher as três imagens que serão premiadas: R$ 3 mil para a mais votada, R$ 2 mil para a segunda e R$ 1 mil para a terceira. Além disso, debates e oficinas com personalidades de diferentes regiões do país completam a programação do evento, que valoriza olhares mais sensíveis sobre as periferias brasileiras.

Programação do festival 'Foto de quebrada'. (foto: Divulgação/Foto de quebrada)

As imagens, de diferentes temáticas, foram selecionadas pela curadoria do evento. Os integrantes da exposição são: Calcifer Zecaiê, Elaine da Silva, Elvira Cachorra, Emanoel F. Nobre, Emanuelle Sena, Ester Cruz, Estevam R. da Silva, Fabiana Sousa, Fellipe Crisóstomo, Gabriel Jesus Lima, Gabriel Lyon, Gabriella Alves, Gabriel Sudré, Jad Willian, Kadan Lopes, Késsya Souza, Lorena Marins, Luiz Ferreira, Matheus Barros, Martiz, Mayara Villena, Pierre Baldez, Renata Barbosa, Rubens Oliveira, Sandoval Junior, Sara Almeida, Sheyden Costa, Vladimir Luz, Webert da Cruz e Yan Mariano.

A exposição pode ser acessada pelo site oficial do Foto de quebrada e os debates e oficinas serão transmitidos ao vivo pelo Facebook e YouTube do evento. O Festival Foto de Quebrada é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e começa nesta quarta-feira (12/5).

Programação completa:

12 de maio, quarta-feira, às 19 horas: Debate sobre “Afeto e vivências fotográficas” com Bira Carvalho, Jeferson Delgado, Juh Almeida, Matheus Alves e Nay Jinknss;

13 de maio, quinta-feira, às 19 horas: Debate sobre “Coletivos de Imagens da Quebrada” com Festival de Fotógrafas Latinoamericanas, Festival Imagens Periféricas, Fluxo Mídia, Mamana Coletiva e Retratação Imagem;

14 de maio, sexta-feira, às 19 horas: Debate sobre “Imagem e Subversão” com Gu$tavera Vish Mídia, Jota Marques, KZA Dias, Marcelo Rocha e Mídia Ninja;

12 a 14 de maio: Oficinas de foto colagem, fotografia no cinema e produção de conteúdo para as redes;

Até 12 de julho: Exposição on-line. Vote nas suas fotos favoritas até 12 de junho.