Ex-BBB Gabi Martins faz harmonização facial e chama a atenção da internet

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

Nesta segunda-feira (10/5), a cantora e ex-BBB Gabi Martins chamou a atenção após publicar fotos em seu Instagram por causa de algumas mudanças no seu rosto.

O propósito do post era falar sobre a gravação de uma música. “Só quero agradecer a Deus por tudo que ele está fazendo na minha vida. Amo muito vocês! Gravei hoje e foi top! Gostaram do look?”, escreveu Gabi.

Mas a ex-participante do BBB 20 acabou entrando nos assuntos mais comentados do Twitter por exibir um rosto mais definido que o normal, o que fez os internautas questionarem se ela se submeteu à harmonização facial, uma moda dos procedimentos estéticos.



"No meio de tanta maldade e de tanta guerra, temos que acabar com a harmonização facial, gente. A Gabi Martins já era linda. Por que, senhor??? Tá todo mundo virando o Shrek humano", ironizou uma. "A Gabi Martins do BBB20 virou outra pessoa", disse outra.

Em abril, Gabi revelou que fez um preenchimento labial. "Eu fiz segunda-feira à noite. Vai demorar um pouquinho, mas é super normal. Ainda está meio durinho, mas já já vai ficar top", disse ela.

A cantora mineira passou por uma série de procedimentos estéticos nos últimos meses. Em fevereiro, ela fez uma lipoaspiração e um implante de próteses de silicone. Na época, ela disse que passava por muitas dores.

"Terceiro dia de cirurgia. A dor ainda é forte nos peitos. Sinto falta de ar. Mas é importante respirar fundo, apesar da dor, para expandir. Não pode ficar encolhido, então dói bastante o peito. Sinto dor também na lateral, acho que é por causa da lipo, e um pouco nas costas, perto da bunda, onde estava o dreno. Quando se faz a lipo junto com o peito, você só sente o peito. A lipo fica em segundo plano", explicou Gabi.