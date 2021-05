Anitta comenta tatuagem no ânus: 'Dói pra caramba'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O amigo pessoal da cantora Anitta, David Brazil, foi convidado para participar do programa humorístico Foi Mau, de Maurício Meirelles na RedeTV!

Durante o bate-papo, a personalidade comentou sobre a tatuagem íntima feita pela artista, no ânus.

Maurício aproveitou para mandar uma mensagem para Anitta através do celular de David, fingindo ser ele e brincando com a situação. "Não ri, é presente de um amigo", descontraiu Meirelles. "Dói para caramba, tu lembra, né?", respondeu a cantora, expondo que pagou R$ 300 reais pela tatuagem, enquanto acreditava estar conversando com o amigo.

Eu estava lá com ela no dia, ela suava e gritava.

David Brazil





Na época, a cantora conseguiu chamar bastante a atenção da mídia. Ao mesmo tempo, ela estava lançando sua nova música com a Mc Rebecca, chamada 'Tõ Preocupada'.

Recentemente, Anitta lançou seu novo single internacional misturando a língua inglesa com o português, além de diversificar nas batidas, indo da bossa nova ao rap estadunidense. O clipe foi lançado há 12 dias e já conta com quinze milhões de visualizações no youtube, confira!