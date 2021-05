Jennifer Lopez e Ben Affleck podem estar revivendo romance, diz site

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

De acordo com o portal americano TMZ, Jennifer Lopez e Ben Affleck teriam se reaproximado em fevereiro deste ano. Os artistas, que namoraram entre 2002 e 2004, teriam voltado a se falar em meio à crise da relação de Lopez.

A cantora rompeu o noivado com Alex Rodriguez em 14 de abril e, segundo o site, ela e Affleck teriam voltado a se falar enquanto ela realizava compromissos profissionais na República Dominicana.

Fontes próximas de JLo revelaram ao portal que ela e o ator mantêm contato regular desde o início de fevereiro, quando ela foi para o Caribe gravar o filme Shotgun Wedding, e que o tom das conversas é “amoroso e saudoso”

O TMZ ainda afirma que, depois de ver fotos da cantora no país caribenho, Affleck escreveu a ela dizendo que está bonita e que gostaria de estar lá com ela. À época, o ator estava em Boston gravando The Tender Bar com George Clooney.

O 'casal' também foi flagrado na casa de Lopez, em Los Angeles, e eles foram vistos em uma viagem em Montana, nos Estados Unidos, durante o fim de semana. Ao retornarem à Califórnia, saíram do aeroporto no mesmo carro.



Uma fonte próxima ao casal disse à revista People que Lopez está se divertindo muito com o ex-noivo. "Ela está feliz e gosta de passar o tempo com ele", revelou. Apesar desses momentos em casal, ainda não é oficial que Lopez e Affleck estejam vivendo um romance novamente.