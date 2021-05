Internautas desejam que Maria Lina, noiva de Whindersson, perca o bebê

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

Nesta última segunda-feira (10/05) ocorreram diversas indiretas através do twitter entre Luísa Sonza e Whindersson Nunes. A confusão começou quando o comediante esclareceu que a cantora não o tinha traído e revelou que foi ele quem terminou a relação.

Whindersson explicou que estava ocupado comprando algumas coisas para o bebê e não conseguiu se posicionar anteriormente, quando esse assunto foi levantado nas redes sociais recentemente.

"Opa rapaziada, ok vamos lá eu q terminei e não foi por traição, tbm fiz um trabalho pra Havan em 2018 aí começou as eleições e o veio virou de fato o veio da Havan, eu devolvi uma parte da grana e sai, desculpa a demora tava comprando coisas pro baby sai do hospital quando nascer," disse Whindersson.

Alguns seguidores cobraram dele um posicionamento, devido à Luísa ter sido atacada nas redes sociais de forma cruel pelos usuários, ao ser entendido que ela havia traído o comediante com o cantor Vitão, sua recente parceria musical.

Devido as proporções atingidas, Whindersson se explicou e esclareceu o que havia ocorrido.

"Do jeito que falei parece q eu deixei uma pessoa sofrer hate, mas eu disse que não terminamos por causa disso. Eu tenho meus motivos pra nunca ter dito que não, é nunca ter dito que sim. Isso deveria ser só meu, sempre fiquei na minha, nunca mais mexi na vida de ninguém."

Ele revelou que sofreu depressão, paranoia e que foi a um retiro acompanhado de seu psiquiatra. "Ir pra um retiro com psiquiatra com eletrodo na cabeça, remédio até pra escutar vozes, sim a paranoia adoece todo mundo. Mas eu me arremetendo de falar sobre depressao pq qualquer motivo é motivo pra falar q me fiz de vítima", desabafou.

"Mta coisa acontece enquanto não estou aqui, como ir pra um retiro com psiquiatra com eletrodo na cabeça, remédio até pra escutar vozes, sim a paranoia adoece todo mundo. Mas eu me arremetendo de falar sobre depressao pq qualquer motivo é motivo pra falar q me fiz de vítima".

Além de tudo, Whindersson ainda postou uma brincadeira utilizando o meme da ex-bbb Thaís Braz, para afirmar que ganhou dinheiro ou publicidade com essa situação. "Mas não ganhei um centavo com esse assunto".



Dentre todos os desabafos do humorista, ele publicou que os internautas estavam desejando a morte de seu primeiro filho, que ainda não nasceu, com Maria Lina, aproveitando para dizer que quer ficar em paz. "E o povo vai no insta da Maria dizer q ela vai perder o bebê, nada sai q preste desse assunto, é incontrolável".

"Espero ficar em paz, todos em paz, falo da Maria grávida sim, não venham me dizer q isso não é importante, não vou fazer um parto todo humanizado e vcs tirando a paz dela, se vcs não acreditam no q pregam, pois eu acredito q essas coisas q perturba a mãe perturba a criança".