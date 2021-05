Samantha Schmütz critica pessoas que vivem 'normalmente' na pandemia

CB Correio Braziliense

(crédito: Instagram reprodução )

A morte de Paulo Gustavo na última terça-feira (04/04) abriu uma ferida enorme em milhões de brasileiros.

Samantha Schmütz, parceira do ator em várias temporadas de Vai que cola e na trilogia Minha mãe é uma peça, falou com bastante revolta em suas redes sociais a respeito dos rumos do Brasil durante a pandemia e da postura de alguns artistas, incluindo amigos de Paulo, que estão "vivendo normalmente".

O desabafo da atriz foi feito em seu instagram, pelos stories. Pela repercussão de sua fala e o número de pessoas que se sentiram representadas com toda a tristeza revolta, o vídeo foi postado no IGTV.

Durante o desabafo, Schmütz criticou duramente o Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido): "Quem mais a gente vai esperar morrer? Quem mais o Brasil vai perder? Que a mesma força que nos uniu no amor, em orações, nos una para tentar parar esse horror".

Além das críticas ao governante, a artista criticou o engajamento de público e artistas em outras causas: "Acho que a gente tem que parar de fazer dancinha no TikTok, parar de se unir e ficar votando pra car#lho em um negócio que não vai ter fim nenhum, além do entretenimento. A gente tem que se unir para votar em quem acredita na ciência. Não adianta fazer mutirão pra reality show da vida dos outros", desabafou a atriz. Confira:

Em outro momento, Samantha respondeu uma seguidora que citou os nomes de Bruna Marquezine e Deborah Secco, como pessoas que estão alheias aos acontecimentos:

"A Bruna Marquezine, um monte de gente tá fazendo dancinha no TikTok, um monte de amigos dele está vivendo normal. Até a Deborah Secco, que foi a última a viajar com ele antes de ele internar, está fazendo Stories e dancinha também. É lamentável isso, use sua voz, Samantha", relatou uma seguidora de Samantha, que respondeu: "Nem me fale…".

Paulo Gustavo morreu por conta de complicações causadas pela COVID-19. O ator tinha 42 anos e, segundo seus médicos, não tinha qualquer tipo de comorbidade.