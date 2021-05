CB Correio Braziliense

(crédito: HFPA/Divulgação)

Nos últimos dias, polêmicas envolvendo críticas de práticas duvidosas por parte da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, sigla em inglês), incluindo o pronunciamento de artistas como Scarlett Johansson e o anúncio da NBC sobre a não transmissão do Globo de Ouro no ano que vem vieram à tona. A associação, responsável pela organização da premiação, divulgou um comunicado oficial na quarta-feira (10/5) para reforçar que está focada em implementar “mudanças transformadoras o mais rápido possível” e anunciou um cronograma para que as alterações propostas tenham efeito.

De acordo com o comunicado disponível na página oficial da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, a entidade planeja contratações de agências de investigação, treinamento de sensibilidade, mudança no regulamento e a contratação de profissionais para a posição de CEO e outros cargos executivos. O calendário oficial da associação prevê a conclusão dessa implementação até 2 de agosto.

A HFPA se comprometeu a entrevistar e a integrar novos membros não-brancos e a alterar a política sobre o recebimento de brindes. O cronograma faz referência também a medidas para evitar condutas de assédio sexual.

"Independentemente da data da transmissão do Globo de Ouro, implementar mudanças transformadoras o mais rápido - e com consideração - possível se mantém como a grande prioridade da organização. Convidamos parceiros da indústria a se juntarem a nós no debate para trabalhar conosco em uma reforma sistemática há muito necessária, tanto na nossa organização quanto na indústria de modo geral", afirma a associação no comunicado.