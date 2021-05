De pai para filho

FG Fernanda Gouveia*

O EP Nando e Sebastião, lançado recentemente, apresenta seis músicas de Nando Reis com novos arranjos e vocais de um dos seus filhos, Sebastião Reis, que também produziu o trabalho na companhia de Felipe Cambraia e Alexandre Fontanetti. As músicas escolhidas para o EP foram Eles sabem, Resposta, Os cegos do castelo, A minha gratidão é uma pessoa, Para luzir o dia e Luz antiga. De acordo com Nando Reis, a ideia do projeto surgiu com a realização das lives durante a pandemia. “O Sebastião passou a me acompanhar nas lives e fizemos o EP como uma parte do que tocamos juntos”, relata o cantor.

Sebastião Reis é um dos cinco filhos de Nando e é homenageado na música O mundo é bão, Sebastião!, escrita pelo pai e presente no álbum A melhor banda de todos os tempos da última semana, dos Titãs. Além disso, Sebastião é músico e, para ele, participar do projeto em parceria com o pai foi uma oportunidade de mostrar o lado de produtor. “Foi uma evolução rumo a uma coisa diferente. Esse disco foi focado nos violões, que é um elo em comum com meu pai. Todas as músicas do meu pai surgiram a partir do violão, mas agora eu consegui fazer o complemento do violão, que aprendi com ele também, mostrando que podia acrescentar (algo). Então, acho que esse disco é a síntese disso”, explica Sebastião.

Ele não é o único filho de Nando Reis que está ligado à música. Theo Reis também é cantor e fez uma participação na música Para luzir o dia, do novo EP. Juntos, Sebastião e Theo possuem a banda Dois Reis, que começou em 2013, com a ideia de fazer um tributo ao pai, mas depois cresceu e conta com composições próprias. “A família me influencia muito musicalmente, e eu sou um cara bem família, gosto de estar perto”, destaca Sebastião.

Nando Reis explica que procurou deixar o filho livre para produzir com o objetivo de não interferir no processo de criação. “O Sebastião, além de ser muito talentoso, é muito criativo e perfeccionista. Ele trouxe para mim uma cobrança, com a juventude dele, e uma nova perspectiva”, explica o cantor — e Sebastião complementa sobre a importância do aprendizado com o pai para o trabalho. “Eu fui a muitos shows do meu pai, então eu sei como ele toca. Foi muito bom poder pegar toda essa bagagem que eu tenho de ser fã do meu pai também. Com as coisas que eu aprendi, eu consegui botar essa outra visão e trazer um frescor”, comenta o filho.

O novo trabalho, que representa a primeira parceria entre Nando Reis e o filho Sebastião, contará com mais uma versão em disco de vinil. “Depois do resultado, eu já estou louco para gravar de novo, dessa vez em LP. Faremos isso, quero lançar com um vinil para marcar esse momento importante na minha discografia”, revela Nando, animado.