Nando Reis e o filho Sebastião lançam fruto de parceria sonora

FG Fernanda Gouveia*

Nando Reis e Sebastião: parceria sonora ao som do violão e da voz - (crédito: Carol Siqueira/Divulgação)

O EP Nando e Sebastião, lançado recentemente, apresenta seis músicas de Nando Reis com novos arranjos e vocais de um dos seus filhos, Sebastião Reis, que também produziu o trabalho na companhia de Felipe Cambraia e Alexandre Fontanetti. As músicas escolhidas para o EP foram Eles sabem, Resposta, Os cegos do castelo, A minha gratidão é uma pessoa, Para luzir o dia e Luz antiga. De acordo com Nando Reis, a ideia do projeto surgiu com a realização das lives durante a pandemia. “O Sebastião passou a me acompanhar nas lives e fizemos o EP como uma parte do que tocamos juntos”, relata o cantor.

Sebastião Reis é um dos cinco filhos de Nando e é homenageado na música O mundo é bão, Sebastião!, escrita pelo pai e presente no álbum A melhor banda de todos os tempos da última semana, dos Titãs. Além disso, Sebastião é músico e, para ele, participar do projeto em parceria com o pai foi uma oportunidade de mostrar o lado de produtor. “Foi uma evolução rumo a uma coisa diferente. Esse disco foi focado nos violões, que é um elo em comum com meu pai. Todas as músicas do meu pai surgiram a partir do violão, mas agora eu consegui fazer o complemento do violão, que aprendi com ele também, mostrando que podia acrescentar (algo). Então, acho que esse disco é a síntese disso”, explica Sebastião.

Ele não é o único filho de Nando Reis que está ligado à música. Theo Reis também é cantor e fez uma participação na música Para luzir o dia, do novo EP. Juntos, Sebastião e Theo possuem a banda Dois Reis, que começou em 2013, com a ideia de fazer um tributo ao pai, mas depois cresceu e conta com composições próprias. “A família me influencia muito musicalmente, e eu sou um cara bem família, gosto de estar perto”, destaca Sebastião.

Nando Reis explica que procurou deixar o filho livre para produzir com o objetivo de não interferir no processo de criação. “O Sebastião, além de ser muito talentoso, é muito criativo e perfeccionista. Ele trouxe para mim uma cobrança, com a juventude dele, e uma nova perspectiva”, explica o cantor — e Sebastião complementa sobre a importância do aprendizado com o pai para o trabalho. “Eu fui a muitos shows do meu pai, então eu sei como ele toca. Foi muito bom poder pegar toda essa bagagem que eu tenho de ser fã do meu pai também. Com as coisas que eu aprendi, eu consegui botar essa outra visão e trazer um frescor”, comenta o filho.

O novo trabalho, que representa a primeira parceria entre Nando Reis e o filho Sebastião, contará com mais uma versão em disco de vinil. “Depois do resultado, eu já estou louco para gravar de novo, dessa vez em LP. Faremos isso, quero lançar com um vinil para marcar esse momento importante na minha discografia”, revela Nando, animado.



Saudade de Cássia Eller

O canal do YouTube de Nando Reis apresenta vários conteúdos sobre as obras e pensamentos do cantor. Com mais de um milhão de inscritos, o artista conta histórias envolvendo a família e os amigos nos vídeos, como sobre a Cássia Eller, cantora carioca que começou a carreira musical em Brasília e foi uma das maiores representantes do rock brasileiro dos anos 1990.

Cássia morreu em 2001 e trabalhou com Nando Reis em diversas canções, sendo muito próxima do cantor. “Ela é a cantora que mais gravou músicas minhas até hoje e eu fui produtor de três discos dela. Um dos shows mais marcantes da minha vida foi um que fiz em Brasília, quando fui convidado para fazer um show solo poucas semanas após a morte da Cássia num shopping center. O show lotou e foi uma comoção. Eu lembro que, inclusive, quando toquei All Star, eu tive que interromper a apresentação e sair do palco, porque eu não conseguia cantar de tanto que eu chorava. Então, Cássia e Brasília estão diretamente associadas à minha vida também”, relembra Nando Reis.

Sobre o momento da pandemia e a recente morte do ator Paulo Gustavo, o cantor opina que “é importante deixar claro que todas as mortes são trágicas. No entanto, quando se trata de uma figura tão expressiva e talentosíssima que sempre fez as pessoas rirem, talvez isso desperte algo, porque parece que todo mundo está adormecido e acostumado com três mil mortes por dia”.

Além disso, Nando Reis destaca a importância das vacinas e avalia o papel do governo. “Sabendo de todo o desdém que esse governo fez na compra de vacinas, quantas pessoas poderiam ter sido salvas? Nunca haverá resposta para isso. O que há é uma tragédia em curso, na qual eu responsabilizo o governo”.

O recente lançamento de Sebastião e Nando Reis surge como uma memória de músicas que fazem parte do repertório de Nando há muitos anos, com novidades nos arranjos e vocais. De acordo com o cantor, a ideia foi trazer três músicas mais conhecidas (Resposta, Os cegos do castelo e Para luzir o dia) com outras três que acabam ficando de fora do repertório dos shows e das lives (Eles sabem, A minha gratidão é uma pessoa e Luz antiga). Assim, é possível realizar uma viagem musical pela carreira do artista de uma nova forma, e conhecer uma nova versão do trabalho de Sebastião Reis, provando que o talento é de família.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira

Linha do tempo

crédito: Fábio Bitão/Divulgação



Um pouco de Nando Reis

Agosto de 1984

Lançamento do disco Titãs, o primeiro da banda, que apresenta os sucessos Sonífera ilha e Marvin, música que conta com composição de Nando Reis.



2000

Para quando o arco-íris encontrar o pote de ouro é lançado e representa o segundo álbum solo de Nando. Eles sabem, All star e Relicário, entre outras famosas, são músicas presentes no disco.



Outubro de 2001

O décimo primeiro álbum de estúdio dos Titãs, A melhor banda de todos os tempos da última semana, foi lançado e trouxe O mundo é bão, Sebastião, em homenagem ao filho do cantor.



2002

Nando Reis lançou o seu terceiro álbum solo, Infernal... But there is still a full moon shining over Jalalabad, ou simplesmente Infernal. O álbum apresenta a canção Resposta, muito conhecida na voz de Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, Cegos do castelo e A minha gratidão é uma pessoa, também presentes no novo EP.



2006

Lançamento da canção Para luzir o dia, que está no álbum Sim e não, ao lado de sucessos como N e Espatódea, uma homenagem à Zoé, a quarta filha de Nando.

Setembro de 2012

O álbum Sei, de Nando Reis com a banda Os infernais, foi lançado. O disco foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro de 2013 e é nele que está presente a música Luz antiga.



7 de maio de 2021

Lançamento do EP Nando e Sebastião, que marca a primeira parceria entre pai e filho.