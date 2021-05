Missa de sétimo dia de Paulo Gustavo conta com homenagens emocionantes

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Multishow)

Familiares e amigos próximos de Paulo Gustavo se reuniram nesta terça-feira (11/05) para a Missa de sétimo dia do atrista. Paulo morreu na semana passada (04/05) em decorrência de complicações causadas pela covid-19.



A missa foi realizada pelo Padre Omar no Santuário Cristo Redentor, aos pés do famoso cartão postal do Rio de Janeiro. Assistiram à missa, além da família, amigos de Paulo Gustavo, como Ingrid Guimarães, Fábio Porchat Samantha Schmütz e Susana Garcia.

A missa foi emocionante do começo ao fim, com as canções e declarações para o ator e comediante. Thales Bretas, marido de Paulo, falou emocionado de seu amado:

"Paulo Gustavo, meu amor, quantos dias intensos vivi ao seu lado. Nosso amor é avassalador, pois alcançou milhares de familias como o exemplo de tolerância, respeito e união. Que sorte a minha de viver um amor verdadeiro ao seu lado. Você aumentou a minha beleza, minha autoestima e me fez o cara mais feliz desse planeta. Depois da soma, veio a multiplicação, com as duas maiores alegrias: Gael e Romeu, que prometo cuidar pra sempre e transmitir tudo o que aprendi com papai Paulo: a generosidade, compaixão, amizade. A angústia é enorme de não ter você mais no meu dia a dia. O céu tem uma grande estrela de volta", completou Thales.

Dona Déa Lúcia, mãe do artista e inspiração para a Dona Hermínia, personagem de sucesso no teatro e no cinema, também fez uma declaração emocionante para seu filho:

"O último show dele, ele fez para mim, porque eu cantava na noite e ele quis realizar esse desejo meu. O Meu filho passou o teste do Enem da vida, ele passou esse teste. Eu não sou forte como todo mundo diz, mas minha força está em Deus".

A mãe do ator ainda cantou e dedicou a música Fascinação, de Elis Regina, a ele:"Como ele gostava de cantar, eu vou cantar para o meu filho. Vou contar com a ajuda dos meninos Canarinhos de Petrópolis".

A missa foi transmitida pelo Multishow.

Didi Wagner lembrou que a cerimônia era dedicada a Paulo, mas também às 423 mil pessoas que morreram de covid-19 só no Brasil.