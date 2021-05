Primeiro single da pernambucana THAIIS é pop com influência regional

CB Correio Braziliense

(crédito: Will Souza)

Primeiro single da artista pernambucana THAIIS, Rede Elétrica é uma mistura de pop moderno, indie brasileiro e do xote pernambucano. A faixa tem produção musical do pernambucano Barro.

Neta do sanfoneiro e forrozeiro Agostinho do Acordeon e sobrinha do também forrozeiro Josildo Sá, a pernambucana de Floresta cresceu sob a grande influência das tradições regionais, que acabaram por encontrar reflexos em seu estilo de música. Com uma letra sutil, o single fala sobre amor e o que o sentimento gera nas pessoas.

O videoclipe do single foi inspirado pela frase "a rede elétrica pifou" e foca em objetos que poderiam ser usados durante uma queda de energia. A direção de arte é da própria THAIIS, junto com Will Souza e Matheus Cantarelli, que também estão presentes na produção. Confira o clipe: