Centenário de Ruth de Souza é motivo de homenagem nas redes sociais

Ruth de Souza completaria 100 anos nesta quarta-feira (12/5). Com 50 anos de carreira, a atriz foi a primeira negra a se apresentar no Theatro Municipal e primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema, pelo papel em Sinhá moça, em 1954. Fez mais de 30 novelas na Rede Globo de Televisão e foi a primeira atriz negra a interpretar uma protagonista em um folhetim da emissora.



A atriz morreu em julho de 2019, aos 98 anos. O último trabalho na televisão foi na série Se eu fechar os olhos agora, disponível no Globoplay. Ela também participou, entre outros, de A cabana do Pai Tomás, O bem amado, Cambalacho, Mandala, Rainha da Sucata, O clone e Senhora do destino.

Nas redes sociais, vários artistas prestaram homenagens à artista. Veja algumas publicações:

Nascia neste dia, em 1921, dona Ruth de Souza referência do teatro, cinema e televisão no Brasil.



Hoje ela completaria 100 anos. Nossa ancestral, nossa dama do teatro. pic.twitter.com/1DdjyOJH6D — Rodrigo França ????? (@franca_rodrigo) May 12, 2021

Bom dia! Ruth de Souza faria 100 anos hoje. Ruth foi atriz do Teatro Experimental Negro, atuou em mais de 30 filmes, mais de 20 novelas e foi a primeira atriz brasileira a receber uma indicação ao prêmio de melhor atriz no festival de cinema de Veneza. pic.twitter.com/ZreuGJxg9t — Bruno Teixeira (@bruno_rteixeira) May 12, 2021

Viva o centenário de Ruth de Souza! pic.twitter.com/lKjkzTPDhF — Armando Babaioff (@babaioff) May 12, 2021

Ruth de Souza também foi homenageada pelo Google Doodle, que fez um desenho da artista ainda jovem em frente ao palco de um teatro.