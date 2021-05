Advogado lança livro sobre o processo de adoção em família homoafetiva

CB Correio Braziliense

José Barreto Hotten e o parceiro com o filho, Bernardo - (crédito: Gilberto Soares)

No mês de maio, comemora-se o Dia Nacional da Adoção. Em celebração à data comemorativa, o advogado José Barreto Hotten lança o livro de estreia Master pai - Receita de uma nova vida, à venda em lojas virtuais. Na obra, o autor relata todo o processo, de cinco anos e meio de duração, pelo qual ele e o parceiro passaram para adotar Bernardo, primeiro filho do casal.

O livro, que traz à tona o mundo da paternidade, teve origem nos textos publicados por Hotten nas redes sociais para que amigos e familiares pudessem fazer parte de todas as etapas do processo de adoção.

Com uma escrita leve e bem humorada, o autor compartilha as surpresas, emoções, expectativas e frustrações do dia-a-dia com o bebê. Desde o receio de dar o primeiro banho até as descobertas, dificuldades, erros, acertos, alegrias e emoção de criar um filho, Hotten revela cenas do cotidiano da vida dos pais de primeira viagem.