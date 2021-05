Festival João Rock é adiado novamente devido à pandemia

CB Correio Braziliense

Edição de 2019 do Festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP), fez uma homenagem a Brasília - (crédito: Divulgação)

A organização do Festival João Rock anunciou, nesta quarta-feira (12/5), o adiamento da 19ª edição do evento, que seria realizada em julho deste ano em Ribeirão Preto (SP). Em razão do cenário atual da pandemia de covid-19, as novas datas serão divulgadas posteriormente, a depender da avaliação da equipe organizadora.

“O melhor momento vai chegar e estaremos prontos para realizar um festival ainda mais especial, com grandes nomes da música nacional. Será o reencontro de todos", afirmou o organizador do evento, Luit Marques, em material de divulgação.

Realizado desde 2002, o evento de rock, pop e heavy metal estava programado para ocorrer em setembro de 2020 e, desde então, vem sendo adiado devido ao agravamento da pandemia.

Os ingressos já vendidos ainda serão válidos para a nova data, assim como os que ainda se encontram à venda no site oficial, seguindo as regras da lei 14.046/2020. Na edição de 2019, o festival homenageou Brasília com um palco dedicado à produção musical da capital.