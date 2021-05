É revival que fala? Kaysar e Jessica dão o que falar em No limite

CB Correio Braziliense

(crédito: Globo/divulgação)

O fã de reality show adora shippar um casal. Se for a volta de um casal, então, nem se fala! É o que está acontecendo com Kaysar e Jessica, que estão participando de No limite. Os dois flertaram na casa do BBB18 e agora o público torce por um revival.

A torcida aumentou ainda mais quando o programa de terça-feira (11/5) exibiu cenas de Jessica passando protetor solar nas costas de Kaysar. O pessoal não perdoou e jogou o nome dos dois nos trending topics do Brasil, além de viralizar o assunto.