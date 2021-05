Experiência safári com réplicas realistas de dinossauros chega ao DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Camila Cara)

Chega a Distrito Federal, nesta quinta-feira (13/5), a Jurassic Safari Experience. O evento, em formato drive-in conta, com réplicas, robóticas (animatronics), infláveis e de manipulação humana, de dinossauros, em tamanho real, que irão percorrer os carros em um safári pré-histórico e performance interativa. Até 13 de junho, o público poderá participar das sessões que ocorrem no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson (Eixo Monumental - SRPN, Brasília-DF). Os ingressos variam entre R$ 160 e R$ 240 por carro com até cinco pessoas e podem ser adquiridos no site oficial do evento.

A experiência de um safári, com animais selvagens da pré-história, agora transportados a um novo habitat na capital federal, surgiu em junho de 2020 e conta com equipe de atores, bailarinos e técnicos sob direção de Diego Biaginni. Por ter nascido na pandemia, o projeto foi pensado para que a experiência seja segura e siga os protocolos de segurança sem perder o lado interativo, divertido, informativo e educacional. O enredo acompanha o curioso e divertido Mike e um grupo de cientistas que recriaram dinossauros de diversos períodos, como triássico, jurássico e cretáceo, a partir do DNA dos fósseis. Tudo vai bem, até que em um experimento Mike cria um dinossauro novo, que se torna o grande antagonista da atração.

A aventura completa, que conta com safári mais espetáculo, tem duração média de 55 minutos, mas recomenda-se que o público chegue com 40 minutos de antecedência para aproveitar a área interativa. Para garantir maior imersão, o acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio do canal FM do rádio do veículo. Além disso, a compra de alimentos, bebidas e souvenir é feita via QR code pelo celular.

O evento contará com sessões de quinta a domingo, com horários que podem ser escolhidos durante o momento da compra. Os ingressos estão disponíveis para venda no site oficial do projeto jurassicsafari.com.br.

Serviço

Jurassic Safari Experience

Estacionamento do Ginásio Nilson Nelson ( (Eixo Monumental - SRPN, Brasília - DF). De quinta a domingo, de 13 de maio a 13 de junho. Experiência de safári pré-histórico com dinossauros das eras triássico, jurássico e cretáceo (animatrônicos, infláveis e de manipulação humana) e espetáculo teatral informativo, com duração total de 55 minutos. Ingressos variam (entre as sessões e dias) de R$ 160 e R$ 240 por carro com até cinco pessoas de qualquer idade. O site de vendas é www.jurassicsafari.com.br. Livre.