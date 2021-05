Após 19 temporadas, 'The Ellen DeGeneres Show' chegará ao fim em 2022

CB Correio Braziliense

A apresentadora Ellen DeGeneres vai falar sobre o fim do programa em entrevista a Oprah Winfrey - (crédito: Warner Bros./Divulgação)

O anúncio foi dado pela própria apresentadora do talk show, Ellen DeGeneres, ao The Hollywood Reporter. A equipe foi avisada nesta segunda-feira (11/5). DeGeneres dará entrevista para Oprah Winfrey, na próxima quinta-feira (13/5), sobre o fim do programa em 2022, após 19 temporadas.

Na entrevista, a apresentadora contou que o talk show não é mais um desafio: “Quando você é uma pessoa criativa, você precisa ser constantemente desafiado, e por mais que o show seja incrível e divertido, ele não é mais desafiador. Preciso de algo novo”, disse. Para o futuro, DeGeneres diz querer voltar a fazer filmes e seriados de televisão. Ainda afirmou que a atração deveria ter sido encerrada em 2016, mas foi renovada para mais três anos e que “esse foi o plano o tempo todo”.

Com estreia em 2003, o fenômeno da TV norte-americana The Ellen DeGeneres Show leva artistas de grandes nomes para entrevistas bem humoradas. O programa conseguiu se consagrar como um dos maiores talks shows da atualidade.

A apresentadora se envolveu em polêmicas após acusações de assédio moral aos funcionários nos bastidores do programa. Na época, a Warner abriu uma investigação para avaliar o ambiente de produção. De acordo com o portal The Wrap, a última temporada exibida apresentou o pior índice de audiência, já levantando suspeitas sobre o encerramento do talk show.