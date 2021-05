Secec abre seleção para realizar o 54º Festival de Brasília do Cinema

Prêmios do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, os troféus Candango, em imagem de arquivo - (crédito: Agência Brasília/Arquivo)

A edição de 2021 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB), tradicional evento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), tem data. Com previsão para a primeira quinzena de dezembro, e duração de oito dias corridos, o mais antigo festival de cinema do país será novamente exibido virtualmente, devido à permanência da pandemia de covid-19.

O edital de chamamento público que vai selecionar a Organização da Sociedade Civil responsável pela execução do evento foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (12/5). As inscrições ficam abertas entre 13 de maio e 11 de junho.

“Ganhamos em experiência com a fórmula virtual do Festival, e como estamos nos preparando com uma boa margem de antecedência, esperamos introduzir inovações que permitam ampliar o público e cada vez mais ressaltar a importância de Brasília nas discussões em torno do cinema brasileiro”, destaca o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, em nota publicada no portal da Secec.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa destinou R$ 2 milhões para o evento deste ano. Serão selecionados filmes de produção brasileira, de preferência inéditos, entre curtas e longas-metragens da Mostra Competitiva Oficial e a Mostra Brasília. Para a primeira serão selecionados 12 curtas, com prêmio de participação de até R$ 10 mil. Os seis longas eleitos para a categoria receberão prêmio de no máximo R$ 30 mil. Para a Mostra Brasília, serão escolhidos oito curtas e quatro longas-metragens, com premiação de até R$ 5 mil e R$ 15 mil respectivamente.

A Organização da Sociedade Civil (OSC) selecionada deverá incluir na programação, para além das mostras competitivas, mostras paralelas, rodas de conversas, atividades formativas e cerimônias de abertura e encerramento, de modo a oferecer espaço à apreciação dos espectadores e profissionais do cinema.

Com o objetivo de promover a inclusão, a OSC selecionada deverá empregar até 7% de Pessoas com Deficiência (PcDs) como integrantes da equipe realizadora. Da mesma forma, será responsabilizada pela acessibilidade audiovisual, com a apresentação de legendas descritivas nos filmes.

Entre os requisitos de habilitação da OSC, consta a realização de ao menos um evento de grande porte na área de arte e cultura, com média de público de mil pessoas por dia, ou que tenham contabilizado, ao longo de 30 dias, o público total de 15 mil pessoas. É necessário também que a Organização seja legalmente constituída no Distrito Federal e com atuação de pelo menos dois anos.

Como se inscrever

As fichas de inscrição serão aceitas no período de 13 de maio a 11 de junho de 2021, e deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico protocolo@cultura.df.gov.br, juntamente com a proposta, com o assunto “Seleção do Chamamento Público para realização do 54º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO”.

As propostas serão avaliadas pela Comissão de Seleção formada por cinco membros, designados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, sendo ao menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na administração pública. Após a divulgação do resultado provisório pela pasta, os candidatos poderão encaminhar recurso fundamentado no prazo de cinco dias corridos.

Sobre o festival

Patrimônio cultural do Distrito Federal, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais antigo encontro dedicado ao cinema nacional no Brasil. Realizado anualmente, é prestigiado por oferecer ambiente de encontro, conversas e participação de apreciadores e críticos, que são os agentes responsáveis pela manutenção do audiovisual no país.

O evento nasceu em 1964, por meio da iniciativa do historiador e crítico Paulo Emílio Sales Gomes, responsável pelo primeiro curso superior de cinema da Universidade de Brasília. Até 1967, o encontro era intitulado “Semana do Cinema Brasileiro”. Em 2007 recebeu o registro de Patrimônio Imaterial pelo Governo do Distrito Federal. Este ano, o festival chega a sua 54ª edição.

De grande prestígio, o Festival se tornou um medidor de lançamento dos melhores filmes nacionais, revelando atores, técnicos e espectadores. O Júri Popular, manifestação da opinião do público sobre os filmes, fez de Brasília a plateia mais crítica e participativa do país.

* Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn