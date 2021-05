Sabrina Sato se anima para 'passar bastão' a Juliette

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram )

Sabrina Sato disse “estar pronta” para ser superada no número de seguidores do Instagram pela vencedora do BBB21, a paraibana Juliette Freire.



Juliette é um verdadeiro fenômeno, a maquiadora tinha pouco mais de 3 mil seguidores na rede social antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Atualmente, ela possui 28,6 milhões de seguidores, logo a paraibana está na vice-liderança do ranking de ex-BBBs mais seguidos na plataforma, atrás apenas de Sabrina.

A apresentadora da Record TV declarou não ter dúvidas que será ultrapassada em breve pela nova milionária do pedaço durante uma interação com os internautas na web. “Claro, gente. Questão de dias, de semanas. Gente, está todo mudo apaixonado por ela e eu também", afirmou.

"Apaixonada por essa mulher que é um fenômeno, que é por amor... Será que a gente pode passar o bastão assim, pessoalmente?", disse Sabrina Sato.

A diferença entre elas é de apenas 1,2 milhão de seguidores. O top três é encerrado com a atriz Grazi Massafera, do BBB5, que tem 23,4 milhões de seguidores. Anteriormente, o posto pertencia a Rafa Kalimann, vice-campeã do BBB20.