Sósia de Rihanna pede ajuda da artista para vencer o Miss Bumbum Brasil

Priscila Beatrice, de 29 anos, tem 110 cm de bumbum, vai representar o estado de Alagoas no concurso e quer ajuda da cantora internacional Rihanna para ser a vencedora do bumbum mais bonito do Brasil.

“Quero o apoio dela”, revelou a sósia brasileira da artista. Priscila ficou muito famosa no ano passado. O ápice da sua carreira como sósia foi quando a própria estrela comentou em um dos vídeos virais da brasileira.

“Cadê o álbum novo, irmã?”, escreveu Rihanna no post. De lá para cá, a vida de Beatrice mudou completamente.

"Para tudo! Eu estou ainda sem acreditar. A própria Rihanna viu meu vídeo e comentou. Vocês têm noção do que eu estou sentindo agora? Eu não consigo parar de chorar de emoção, de felicidade. É um sonho! Deus é tão maravilhoso!".

A interação da estrela e Priscila nas redes sociais tem rendido bons frutos para a sósia, que faturou alto com campanhas publicitárias na época. No Instagram, atualmente, ela tem quase 300 mil de seguidores e no Tik Tok são mais 1,8 milhão no aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos, Beatrice aparece cantando e dublando a “irmã” barbadense. Veja abaixo:

Sobre o concurso Miss Bumbum Brasil, nesta primeira fase, o público escolhe quem são as 15 beldades dentre as 27 que vão para a final da competição. O elenco possui algumas influenciadoras, modelos, trans e até mesmo coelhinhas da Playboy, de acordo com as informações do Cena Pop.

Após essa fase, haverá um desfile de gala com um júri que busca encontrar quem é a dona do bumbum mais bonito do país. A final da disputa será realizada em São Paulo no mês de julho e a campeã vai embolsar R$ 50 mil. Vale destacar que Andressa Urach anunciou que está de volta ao concurso Miss Bumbum, entretanto como sócia e que a disputa é o seu novo empreendimento.



Confira abaixo as fotos oficiais de Priscila Beatrice no concurso:

