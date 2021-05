‘Uma noite de crime: a fronteira’ tem primeiro trailer divulgado

CB Correio Braziliense

'Uma noite de crime' chega ao quinto filme - (crédito: Universal Pictures/Divulgação)

O primeiro trailer foi divulgado pelo estúdio Universal Pictures nesta quarta-feira (12/5). The forever purge ou Uma noite de crime: a fronteira (em português) será o quinto e último filme da franquia. Desta vez, o longa vai explorar os desdobramentos do expurgo anual após a abolição, acompanhando os eventos do último filme A primeira noite de crime (2018).

Os atores Leven Rambin (Jogos vorazes), Will Patton (Halloween), Cassidy Freeman (The righteous gemstones), Ana de la Reguera (Cowboys and aliens) e Tenoch Huerta (Days of grace) fazem parte do elenco da produção, sob a direção de Everardo Gout e roteiro de James DeMonaco, criador da franquia.

Confira o trailer:

Sinopse

Neste verão, todas as regras são quebradas quando uma seita de saqueadores sem lei decide que o expurgo anual não termina ao amanhecer e, em vez disso, não deve terminar no Uma noite de crime: a fronteira. Saltando do sucesso recorde de A primeira noite de crime de 2018, a infame franquia de terror de Blumhouse entra em um novo território inovador quando membros de um movimento underground, não mais satisfeitos com uma noite anual de anarquia e assassinato, decidem dominar a América por meio de uma campanha interminável de caos e massacre. Ninguém está seguro. Adela (Ana de la Reguera) e seu marido Juan (Tenoch Huerta) moram no Texas, onde Juan trabalha como ajudante de fazenda para a rica família Tucker. Juan impressiona o patriarca de Tucker, Caleb (Will Patton), mas isso alimenta a raiva ciumenta do filho de Caleb, Dylan (Josh Lucas). Na manhã seguinte ao expurgo, uma gangue mascarada de assassinos ataca a família Tucker, incluindo a esposa de Dylan (Cassidy Freeman) e sua irmã (Leven Rambin), forçando as duas famílias a se unirem e lutarem de volta enquanto o país se transforma em caos e os Estados Unidos começam a se desintegrar ao seu redor.

A estreia está marcada para 2 de julho nos cinemas estadunidenses.