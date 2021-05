André Marinho se pronuncia sobre troca de socos ao vivo no programa Pânico

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

O apresentador do programa Pânico, André Marinho, da rádio Jovem Pan, quebrou o silêncio sobre a pancadaria que ele protagonizou na terça-feira (11/05) com o convidado Tomé Abduch. Ambos precisaram ser contidos no estúdio.

André decidiu usar o seu perfil do Twitter para se pronunciar. “Hoje fui agredido por um senhor que age como militante. Deslumbrado com a própria irrelevância, se aproveitou do Pânico para me ofender. Exalta sua família, mas só faz atacar a minha. Bancou o valente pois trouxe um segurança para me dar um mata-leão e ameaçar com sua arma”, desabafou.

"Vinte anos mais velho que eu, deu exemplo de quem realmente é. Contra fatos não há argumentos. De minha parte, não cederei um milímetro sequer constatando as mentiras e dizendo as verdades inconvenientes para esses desqualificados", disse André Marinho.

Marinho também postou um vídeo para se posicionar sobre o episódio que rotulou como “lamentável” e pediu desculpas aos telespectadores pela confusão. Veja abaixo, o vídeo.