Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (13/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Aceita o sacrifício



Data estelar: Júpiter ingressa em Peixes; Lua cresce em Gêmeos.



Aposta nas visões do futuro, as que te produzem um ardor característico no coração, pois, cada um de nós é muito mais si mesmo na medida em que nos orientamos por esse ardor e o colocamos em prática. Faz o necessário para aproximar tua existência dessas visões, não importando o quão distantes essas pareçam, nem tampouco os sacrifícios que tenhas de fazer para caminhar nessa direção. A realidade atual não te brinda mais com conforto e segurança e, apesar de isso agregar desgaste e estresse a tua vida atual, por outro lado te incentiva a seguir em frente, porque não tens nada mais a perder. Não tendo mais nada a perder, nossa humanidade só tem a ganhar. No futuro, se formos menos negligentes, não precisaremos chegar ao fundo do poço para nos erguermos novamente. Aceita o sacrifício e reinventa tua vida de cabo a rabo.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As melhores coisas demoram muito tempo para amadurecer, e requerem cuidados constantes, e provavelmente sacrifícios para não serem importunadas com intervenções inconvenientes. Cuide dos seus melhores projetos, cuide bem.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As boas companhias são muito importantes, porque desde sempre e para sempre, o ser humano é influenciado, para o bem e para o mal, pela natureza dos contatos sociais que estabelece e sustenta. Preste atenção, isso sim.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que a melhor estrela brilhe alto no céu, se você não se dispuser a tê-la como orientadora e, a seguir, fazer tudo o necessário para trilhar o caminho, então sua beleza será desperdiçada. Seria uma pena.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O mais importante para os próximos tempos de sua existência é você se dispor a ampliar seus pontos de vista sobre a vida e os principais acontecimentos do mundo, se fazendo perguntas melhores e dando respostas sinceras.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O atrevimento será a chave alquímica que abrirá todas as portas que você deseja, mas sem garantia de sucesso, como sempre, porque nunca se sabe se você se atreve por intuição ou por simples capricho. Mesmo assim, vale.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A aproximação de pessoas que você considera importantes é também a medida de sua própria importância. E o que importa não é isso, mas o estabelecimento de uma reciprocidade de interesses, que cimente o bom relacionamento.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São inúmeras as potencialidades que estão se abrindo a você, mas talvez você esteja com um pouco de preguiça de ter de iniciar tudo de novo, como se nada demais nem de menos tivesse sido feito até aqui. Em frente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Resgate em você o princípio do empreendedorismo, porque sua alma está faminta de novos projetos, de dar o pontapé inicial em algo que lhe provoque entusiasmo e alegria. Celebrar a vida é essencial. Em frente.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Coloque ponto final nas questões que complicam seu caminho, porque você não precisa e nem deveria desejar arrumar encrencas que se alastrem ao longo do tempo futuro. Você precisa de espaço para crescer e aparecer.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Muitos assuntos novos se desenham por aí, que podem não ser nada do que você esperava nem tampouco do tamanho desejado, mas são os que a vida dispõe e que, se olhados com objetividade, mostrarão seu real valor.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Cultive os talentos que você já conhece e se aventure a explorar novos talentos, se atrevendo a praticar coisas que você quis no passado, mas que foram sendo deixadas de lado, como resultado da força das circunstâncias.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pratique a generosidade, mas cuide para que essa nobre atitude não caia nas mãos erradas, daquelas pessoas que se aproveitariam de você enquanto lhes seja útil, e depois dispensariam você quando não precisarem mais.